Nemá čas na partnerku ani na své mazlíčky: Sex? Jednou za měsíc, přiznal herec

Míra Nosek Super.cz

S hercem Mírou Noskem (43) jsme se potkali v roli kmotra nové knihy spisovatelky Simony Votyové Myší díra. Na střelnici, kde křest probíhal, si to docela užil. "Mám takové knižní období, nedávno jsem jednu audioknihu namlouval," řekl nám Míra, který se vrhl i do divadelní režie, hry ale sám ještě psát nezačal.

"Režijní premiéru jsem měl už někdy v březnu asi pro dva lidi, když se nesmělo hrát. Regulérní byla v září, ale protože furt všichni mají ty covidy, hrálo se to asi třikrát. Jsem z toho takový nešťastný, ale zároveň mám radost z těch lidí, co v tom hrají, a že to dopadlo dobře," míní Míra, který se ujal režie hry Přátelák, v níž excelují například Jitka Ježková, Marika Šoposká (32) anebo Anna Fixová.

Momentálně se věnuje pouze divadlu, k pandemickému vejdlejšáku se zatím vracet nemusel. "Snažíme se urvat těch pár měsíců, než to zase zavřou, což se zase nevyhnutelně stane. Dokud je možné hrát, hraju a jezdíme i spoustu zájezdů po celé České republice," vysvětlil s tím, že tím ovšem trpí jeho soukromý život.

"S přítelkyní se moc nevidíme, navíc je to komplikované tím, že mám v současné době fenu, která porodila štěňata, tři papoušky, tři akvária, ježka a takovou domácí botanickou zahradu. A nemám na to ani na moji dívku moc času. Vracím se v noci a leckdy už v poledne zase odjíždím," vyprávěl. Rád by si pořídil i dítě, ale ani na to, aby se jeho početí s partnerkou pustili, prý čas není. "Tak jednou měsíčně, ale je to málo," přiznal. ■