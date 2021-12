Je to zákeřné, říká Halina Pawlowská po prodělaném covidu. Popsala přetrvávající problémy

Halina Pawlowská Michaela Feuereislová

Po prodělaném covidu, kdy jí byly v rámci léčby podány i monoklonální protilátky, už se spisovatelka Halina Pawlowská (66) vrátila zpět do práce. A to nejen k psaní, ale také k hraní. Ztvární roli ředitelky infocentra paní Hrabalové v seriálu ZOO, který se natáčí na Primě. Na jeho představení jsme se také setkali.

Z množství lidí, kteří se tam sešli, byla Pawlowská poněkud nervózní. Většímu kolektivu se od dob začátku pandemie spíš vyhýbala.

"Pořád se bojím. Nevěděla jsem, že se tady sejde tak obří štáb a jsem úplně paralyzovaná hrůzou. Jenom doufám, že jsou opravdu všichni negativní a nikdo nás nenakazí. Na nic se nedá spolehnout, ale nikomu to nevyčítám, to je prostě ten vývoj," řekla Super.cz.

Antigenní testy musí podstupovat všichni očkovaní i neočkovaní či po prodělané nemoci ze štábu, ale samozřejmě i média, která byla do ateliérů pozvána.

I když je pár týdnů po covidu negativní, nemoc na ní zanechala stopy.

"Je to velice zákeřná věc. Každý den je jiný, nevíte, jestli už to skončilo, anebo ten covid ještě pořád pokračuje. Ještě měsíc po covidu se mi třesou nohy, jsem oslabená, cítím, že moje výkonnost není tak velká, a když píšu, tak mě daleko dřív bolí hlava. Bolesti zad a za krkem, které člověk má, se zintenzivnily. Je to nepříjemné," popsala Super.cz Halina, která se během rozhovoru pochlubila tím, že vydává novou knihu Milý Bene. Pokřtí ji Ben Cristovao (34). ■