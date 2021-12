Po šedesátce je na roztrhání. Jitka Asterová dostává jednu nabídku na modeling za druhou

Jitka Asterová Super.cz

"Chodím přehlídky, kde jsem jako jediná 60 plus. Strašně mě to baví, protože sklidím vždycky největší ovace. Až je to nespravedlivé vůči těm krásným mladým modelkám. Lidi mi tleskají, asi proto, že jsem jedna z nich. Nebo jsem možná legrační, to je také možné," řekla Super.cz s úsměvem Asterová na galavečeru dětské talentové soutěže Sluníčko roku, kde zasedla v porotě.

Žádným modelingovým kurzem chůze na mole neprošla. "Trénuji si to doma, dám si dvě tři skleničky a chodím krásně. Samovzdělávám se," říká Jitka, která si roli modelky užívá.

"Baví mě to moc, nemusím nic umět, nic se učit, jenom jdu," vysvětluje herečka, která si léta udržuje štíhlou postavu. Zadarmo to ale nemá. "Jsem celoživotní dietářka. Cítím se nejlépe ve velikosti 36, 38. Udržuji se cvičením, jógou, nejím všechno. Je to s věkem těžší, ale já to neměla zadarmo, ani když jsem byla mladá. Základ je nemít doma žádné jídlo, to teď praktikuji já. Když si dělám zásoby, tak jsem schopná to vyluxovat třeba ve tři ráno," prozradila recept na štíhlou linii Asterová. ■