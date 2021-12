Krásné dlouhé a husté řasy může mít každý

Slávka Podpleská Foto: instagram.com/slavkapodpleska

Nejvhodnější variantou, která vás dovede k výrazným řasám, jsou séra, jejichž používání s sebou přinášejí dlouhodobý efekt. Nemusíte si každý den lepit umělé trsy, ani si nechávat řasy složitě prodlužovat v salonu. Jednoduše budete pravidelně používat řasové sérum a vaše vlastní řasy se samy prodlouží, zpevní a zhoustnou.

Podle čeho tedy vybrat účinné a bezpečné sérum na růst řas? Důležité je, aby sérum nedráždilo oči, ty vás nesmí pálit, neměly by ani zčervenat. Takový produkt může bohužel obsahovat zakázaný hormon. Sérum na růst řas od výrobce Di Angelo Cosmetics s názvem No1 Lash oči nikterak nedráždí, neobsahuje žádné zakázané látky, což dokazují i přísné laboratorní testy. Sérum má pěnový aplikátor, kterým se produkt dobře nanáší a nehrozí mechanické poranění oka. Přípravek se nanáší na oční víčka ke kořínkům řas.

Již po měsíci pravidelné aplikace cenově dostupného No1 Lash séra jsou vidět výsledky. Řasy ztmavnou a je také patrné, že poporostly. Výrobce uvádí, že řasy díky séru povyrostou o jeden milimetr za měsíc, po šesti měsících budou řasy téměř dvojnásobně dlouhé. Bez podrážděných, nebo dokonce trvale poškozených očí!

Slávka Podpleská

Slávka Podpleská, která v současnosti studuje bratislavskou Policejní akademii, se s námi podělila o své osobní zkušenosti se sérem na růst řas. „O beauty produkty se zajímám jako většina žen. Věděla jsem, že existují nějaká séra na řasy, ale více jsem to neřešila. Před časem jsem ale potkala kamarádku a nemohlo mi uniknout, jak krásné měla řasy. Doporučila mi zlaté sérum No1 Lash od české firmy Di Angelo Cosmetics,“ vysvětluje Slávka a doplňuje: „Musela jsem sérum vyzkoušet také a výsledek vidíte sami!“

Zajímalo nás, jak se Slávce se sérem pracuje. „Není na tom nic složitého. Jen nesmíte zapomínat ho aplikovat pravidelně. Stačí jednou denně. Já jsem si z toho vytvořila takový rituál. Zpočátku jsem sérum nanášela vždy ráno, než jsem se nalíčila. Na čistá a suchá víčka. Stačí obtáhnout víčka u kořínků řas, v místě, kde si líčíte linku. Někdy to dělávám i večer po odlíčení, ale to spíš jen když ráno zapomenu. Aplikace jednou denně zpočátku opravdu stačí,“ popisuje aplikaci séra Slávka. „Opravdu to není nic složitého. Aplikátor je stejný, jako mají lesky na rty. Na jedno namočení s ním obtáhnu dokola obě oči. Sérum po několika vteřinách zaschne a lze se bez problémů nalíčit. Večer na zaschlé sérum už nic nedávám.“

Slávka Podpleská

Di Angelo Cosmetics slibuje, že díky séru No1 Lash budou řasy delší už po dvou měsících používání. „To mohu potvrdit. Už za dva měsíce jsem měla řasy o dost delší, na současnou maximální délku jsem se dostala po čtyřech měsících. Teď už sérum nanáším jenom obden. K udržení délky řas to bohatě stačí,“ popisuje svou zkušenost Slávka a uzavírá: „Mám se zlatým No1 Lash sérem skvělou zkušenost. Dokonce už ho používá i několik kamarádek a jsou moc spokojené. S klidem všem doporučuji sérum vyzkoušet.“

No1 Lash sérum od Di Angelo Cosmetics

FOTO: diangelocosmetics.cz ■