Zdeněk Svěrák po třetím očkování: Hrdě převzal od tanečníků StarDance šek na 21 milionů

Zdeněk Svěrák a David Lukeš převzali šek. Česká televize

Setkání s tanečníky a jejich patrony z Centra Paraple proběhlo za přísných podmínek, kdy přítomní prošli testy. Na místě nechyběla Marika Šoposká, Tomáš Verner, Martina Viktorie Kopecká nebo Marek Zelinka. „Samozřejmě jsem se dívala na benefiční díl. Byl to pro mě první večer, který jsem strávila doma s rodinou a koukali jsme se společně v televizi. Bylo to strašně dojemné a nádherné! Musím říct, že mě trochu mrzelo, že jsme toho nemohli být součástí všichni,“ svěřila se Marika Šoposká (32), která v soutěži již dotančila.

Posledního kola se však zúčastní, a to ve společném tanci. Z částky, která se vybrala, byl nadšený i samotný Zdeněk Svěrák, který přiznal, že je již po třetím očkování. „Nejdřív jsem prožíval lehkou úzkost, jelikož mě zase šťourali v nose, a i když mám za sebou tři očkovací dávky, tak jsem si říkal: „Co když tu nebudu moct být?!“ Nicméně to dopadlo dobře,“ svěřil se prezident Centra Paraple, který byl z vybrané částky jako všichni ostatní nadšený.

Šek na rekordní sumu převzal spolu s ředitelem Centra Paraple Davidem Lukešem a za přítomnosti dalších tanečníků. „Jsem strašně šťastná, že se nám povedlo vybrat tolik peněz – přestože teď panuje doba, která přináší jistou beznaděj. Tohle snad představuje šťastné znamení, že bude lepší atmosféra a že v Parapleti budou mít lepší možnosti, jelikož každá koruna je dobrá,“ řekla Martina Viktorie Kopecká (35).

Krasobruslař Tomáš Verner (35) dodal: „Myslím si, že lidé, kteří mají možnost, by měli pomáhat druhým lidem. Těch 21,5 milionu nedokážu okomentovat lépe, než to formuloval pan Svěrák: Doba je zlá a počítalo se s tím, že částka bude malá. Fakt, že se v českém národě a firmách, co se k tomu zavázaly, našlo tolik peněz, nás může jen hřát u srdce a vlít nám před Vánoci do žil trochu motivace, jelikož ta doba stojí za… nestojí za nic,“ řekl sportovec k částce, kterou použije centrum hlavně na platy fyzioterapeutů, psychologů nebo sociálních pracovníků. ■