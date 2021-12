Herečka (56) fotila sexy snímky pro jedinou značku, která jí před 27 lety byla ochotná půjčit šaty na premiéru

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

Tentokrát neměly šaty velké zlaté spínací špendlíky, které tehdy vzbudily tolik zájmu, jelikož Liz odhalila hodně kůže, ale i v těsných černých koktejlkách ukázala, jak je sexy.

Když se podíváte na snímky z videa, které přidala na svůj profil na sociální síti, je jasně vidět, že ani o milimetr více už by se do výstřihu nevešlo. To už by šaty praskly. Na své vnady je Hurley náležitě pyšná a nezdráhá se často fotit i nahoře bez.

Video z práce s fotografkou Ellen von Unwerth komentovala i Donatella Versace, která si tváře své značky vždy pečlivě vybírá: „Anooo!!!! Báječné!!!“

Pro Elizabeth to na premiéře filmu Čtyři svatby a jeden pohřeb byla jediná možná volba návrháře šatů, jak před časem uvedl Hugh Grant (61) v dokumentu BBC. Hurley tehdy nebyla známá, tudíž jí šaty nikdo nechtěl půjčit.

„Chudák Elizabeth oběhala několik top návrhářů a všichni se jí jen ptali: Kdo jste, nic o vás nevíme. Až nakonec ve Versace řekli: Ano, ty šaty vám půjčíme. Když si je oblékla, malinko jsem zvedl obočí a pak už jsme vyrazili.“ ■