Princezna z Řachandy oznámila půl roku po svatbě rozchod s manželem

Denisa Pfauserová Michaela Feuereislová

„Být to jen na mně, veřejně nikdy nic podobného sdílet nebudu, jelikož je to pouze moje osobní věc. Nicméně vaše množící se dotazy na pana Medvídka se už nedají snést, a i já musím zaplatit daň za veřejný život a přestat před tím zavírat oči. Je jasné, že se ptáte. Honzík byl součástí mého Instagramu a vás bavila videa, kde mi dělal snídaně, blbli jsme a smáli se spolu. I já to měla ráda. Moc. A vždycky to byla pravda. Nicméně jsme měli život i mimo Instagram, a ten jsme se před časem rozhodli žít každý zvlášť,“ oznámila Pfauserová.

Důvod rozchodu si ale nechala pro sebe. „Nebudu tu svému muži vyznávat, co mi v životě dal, co pro mě znamená a jak ho mám stále ráda. Tohle je jen mezi námi dvěma a řeknu to pouze jemu. Stejně tak vás poprosím, abyste mě ušetřili dotazů, proč a jak k tomu došlo, jakkoli je to takto brzy po naší svatbě peprná a pikantní zpráva. Je totiž spolu s tím i velmi bolestivá a citlivá,“ dodala herečka.

Denisa Pfauserová se vdávala letos v červnu. Partner Honza, kterému říkala Medvídek, ji o ruku požádal loni v létě na dovolené ve Francii. „Byla to ta nejkrásnější a nejpohádkovější svatba, jakou jsem si mohla přát,“ svěřila tehdy Super.cz. herečka, jež teď prožívá těžké období. ■