Z jedné skříně. Emma Smetana nosí oblečení po zesnulém tatínkovi, kousky sdílí i s partnerem

„Kromě spodků spolu sdílíme skoro všechno,“ smála se Emma a Jordan ji doplnil: „Spíš si bereš věci ode mě než já od tebe. Ale to se může změnit.“

Herečka a zpěvačka má ráda unisexovou módu. „Velká část, kterou nosím, je po mém tatínkovi. Nosím to z citových důvodů i proto, že táta měl vkus. Z logických důvodů mi je Jordy krade,“ prozradila Emma, která o svého tatínka Jiřího přišla před pěti lety, jen devět dnů poté, co přivedla na svět dceru Lennon Marlene.

Pro pár je důležitá i otázka udržitelnosti. „Kombinujeme sekáčový a blešákový sortiment. Nové věci nakupujeme, jen když je to nezbytně nutné.“

Jordan měl k tématu udržitelnosti také co říct. „Vyrůstal jsem v rodině, která obnošenými věcmi opovrhovala. Když jsem poznal Paříž, Londýn, Berlín, velká, krásná a kosmopolitní města, kde je velká komunita lidí, kteří se zajímají o vintage módu, tak jsem se na to začal dívat jiným pohledem. Většinu věcí, které jsem si koupil za posledních deset let, jsem si koupil ze sekáče, nebo jsou od udržitelných značek.“

S návrhářem Janem Černým se Jordan Haj a Emma Smetana seznámili teprve nedávno, když si u něj v ateliéru vybírali oblečení do promo fotek a jejich nového klipu k písni By Now. „Moc se mi líbí jeho tvorba a jsem nadšený z toho, jak dnešní přehlídka vypadá. Vlastně bych to nazval vernisáží,“ odkazoval se hudebník na prezentaci kolekce, která probíhala v industriálním prostoru bývalé technické haly v pražských Holešovicích. ■