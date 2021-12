Kvůli onemocnění přišla o oslavu svého jubilea: Jak Marie Rottrová (80) bojovala s covidem?

Marie Rottrová Super.cz

Naštěstí už je zdravá, takže mohla dorazit jako kmotra nového seriálu ZOO. "Narozeniny jsem proležela doma v posteli. Obě oslavy, rodinnou a muzikantskou, jsme odložili, snad to stihneme do konce roku napravit. Manžel to pak chytnul ode mne, ale aspoň skleničku prosecca jsme si spolu doma dali," vyprávěla.

"Měla jsem dva dny suchý kašel. Pak jsem dodržovala klidový a pitný režim, jak mi doporučila moje paní doktorka. Takže jsem to snad zvládla dobře," svěřila zpěvačka, která místo vlastního narozeninového dortu nakrojila aspoň ten seriálový a domů odcházela s krásným pugétem.

Pokud jde o koncerty, narozeninový prý letos neplánovala. "Budu ho mít až příští rok, to už snad bude pandemická situace celkově lepší. Bude líp," uzavřela. ■