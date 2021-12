Životní paradox legendárního dabéra: Vyhazov od zkoušek kvůli hlasu i nedostatku talentu

Miroslav Moravec Profimedia.cz

Co vás napadne jako první při vyslovení jména Miroslava Moravce? S největší pravděpodobností jeho melodický sametový basbaryton, který dovedl pohladit po duši. Však ho také coby excelentní dabér propůjčil mnoha hvězdám světového filmu, ať už to byl Henry Fonda, Alain Delon, Jean Marais, Yves Rénier nebo Telly Savalas.

Špatná hlasová vybavenost?

Miroslav Moravec (6. 1. 1939 – 29. 3. 2009) byl výborným gymnaziálním studentem. Měl velice rád literaturu a četbou nahlas si kultivoval jazyk a učil se správně mluvit. Už jako dospívající ochotničil v žižkovském divadle, a tak se navzdory přání svých rodičů rozhodl vystudovat herectví. S přijetím měl ale velký problém.

Dokonce ho napoprvé vyhodili od zkoušek – podle komise prý neměl hlas pro divadlo! Tomu se dnes ani nechce věřit. Podruhé mu sdělili, že nemá talent. Následovala základní vojenská služba a po návratu do civilu šel Moravec ke zkouškám potřetí. Bylo mu však řečeno, že je už tak dobrým hercem, že školu nepotřebuje, ať jde rovnou k divadlu. Nakonec tedy DAMU vystudoval dálkově – absolvoval v roce 1962.

Z Vinohrad odcházel s pocitem křivdy

Postupně vystřídal několik divadelních scén. Začínal na oblastech a v Praze pak působil mj. v Divadle S. K. Neumanna (dnes Divadlo pod Palmovkou) či v Městských divadlech pražských. V roce 1996 se mu splnilo velké přání stát se členem Divadla na Vinohradech. „Věděl jsem, že budu Divadlu na Vinohradech slušet a ono bude slušet mně,“ říkával s nadsázkou. Jenže v roce 2004 přišel nečekaný vyhazov – prý pro nadbytečnost. Nucený odchod herce hodně bolel a vnímal ho jako velkou křivdu.

Křikavec i ministerský náměstek

Film i televize Moravce využívaly poměrně hojně, většinou ale v epizodních úlohách. Poprvé se na plátně mihl v roli německého vojáka ve válečném filmu Hra o život (1956), ale i poté se objevoval většinou v menších rolích. Výrazněji na sebe upozornil až ve Volání rodu (1977), jednom z dílů „pravěké“ trilogie, kde ztvárnil náčelníka kmene Pastevců Křikavce. Větší filmové příležitosti začaly přicházet ve druhé polovině 90. let. Z té doby si ho pamatujeme například jako náměstka ministra vnitra z komediální série Byl jednou jeden polda (1995, 1997, 1999).

S Miroslavem Moravcem jsme se mohli setkávat i v TV seriálech, mj. v Nemocnici na kraji města (1977), 30 případech majora Zemana (1978), Dobrodružství kriminalistiky (1989) nebo Četnických humoreskách (2003). Svůj hlas propůjčil také CML neboli Centrálnímu mozku lidstva ve sci-fi seriálu Návštěvníci (1984). Jeho melodického hlasu a kultivovaného přednesu využíval nejen dabing, ale pochopitelně i rozhlas, Moravec byl také vyhledávaným recitátorem a namluvil mnoho audioknih.

Smutné odcházení

Hercův soukromý život příliš radostný nebyl. Dodnes není známo, co způsobilo neshody s jeho jediným synem Prokopem. Později se dostal i do finančních problémů, a nakonec skončil v exekuci. A jako by toho nebylo málo, v březnu 2006 ho porazil couvající taxík.

Zhruba dvacet měsíců pak oblíbený herec strávil v nemocnici, musel podstoupit operaci kyčle, následně její reoperaci a dlouhou rehabilitaci. K tomu všemu se potýkal se šedým zákalem, čelil také kolapsu kvůli plicní embolii a problémům se srdcem. Nakonec ho dostihla jeho hlavní neřest – kouření. Poslední měsíce strávil na lůžku v motolské nemocnici, kde bojoval s rakovinou plic. Zemřel krátce po svých sedmdesátinách. ■