Mladá zpěvačka oblékla polonahý model bez spodního prádla jen tři měsíce po porodu dvojčat

Little Mix Profimedia.cz

V Londýně se konala premiéra vánočního filmu Boxing Day, kde na červeném koberci nechyběla ani skupina Little Mix.

Za letošní rok se dvě členky staly maminkami, ale z fotek všech tří dohromady byste těžko uhodli, které to jsou.

Nejodvážnější model večera oblékla Leigh-Anne Pinnock, která teprve 16. srpna porodila dvojčata. Štíhlá postava jí ale zůstala, tak se neváhala obléknout do černých šatů s volnými zády a průstřihy až do pasu. Také měla co dělat, aby vše uhlídala na svém místě.

Druhou maminkou ve skupině je blondýnka Perrie Edwards, která taktéž rodila v srpnu. Ta si na premiéru oblékla mnohem zahalenější model než její kolegyně, jak se můžete podívat v naší galerii. ■