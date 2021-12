Rozpad manželství i tragická smrt sestry: Zpívající inženýrku s kytarou život nešetřil

Zdena Lorencová na snímku z mládí. Profimedia.cz

„Nemohla jsem sehnat zpěvníček Suchého a Šlitra, tak jsem si začala skládat sama,“ zdůvodnila, proč se stala textařkou a skladatelkou. Možná ale nevíte, že Zdeňka Lorencová byla také první zpívající inženýrkou v Československu. Její cesta k hudební kariéře byla totiž dost trnitá.

Otec hudbě nepřál

Zpěvačka milovala hudbu odmalička, ale její akurátní otec pro to neměl pochopení. Naštěstí jako dítě žila nějakou dobu u svých prarodičů v Chomutově a její dědeček, venkovský kantor, hrával doma často na housle. Malá Zdeňka se jednou osmělila a požádala ho, zda by si je mohla „osahat“. „Půjčil mi je a já na ně poprvé zahrála jednoduchou lidovou písničku. Děda se rozplakal,“ vyprávěla později. Všem pak vyprávěl, jaký má jeho vnučka talent, a maminka jí na to konto koupila kytaru.

Přestože ještě jako dítě vyhrála celostátní festival ve zpěvu a řadu let byla členkou Pražského rozhlasového dětského sboru, musela na otcovo výslovné přání vystudovat gymnázium. Po maturitě se chtěla hlásit na oděvní návrhářství, kde mohla zúročit alespoň svůj výtvarný talent, ale ani to jí přísný otec nedovolil.

První desku vydala ve Francii

Nakonec měla jedinou možnost: jít na Vysokou školu zemědělskou, kde byl tehdy nedostatek uchazečů. Zde se specializovala na zahradnickou architekturu.

Během školy odjela také na delší studijní pobyt do Francie a sbírala zde podklady pro svou diplomovou práci o barokních zahradách. A v Paříži došlo i na její první LP desku, nazvanou Folklore de Tchécoslovaquie. Proto tedy zpívající inženýrka.

Život ji vůbec nešetřil

Květiny má Zdeňka Lorencová ráda pořád. V jednom rozhovoru se svěřila, že bez nich nemůže být a že doma musí mít vždy nějakou kvetoucí kytku. Její život přitom procházku růžovým sadem rozhodně nepřipomínal. V kariéře se jí dařilo, od roku 1972 se pěvecké dráze věnovala profesionálně a obdržela i řadu hudebních cen, ale v soukromí to skřípalo. Vzala si totiž muže, který jen využíval její zamilovanosti ve svůj prospěch.

Odnesla to nejen ona, ale i jejich dcera Kristýna. Manželství trvalo deset let, dalších dvacet let se pak táhly soudy o majetek. To všechno se podepsalo na jejím zdravotním a psychickém stavu. Další těžkou ranou byla tragická smrt její sestry, která uhořela spolu s manželem v autě.

Jako by to všechno nestačilo – zpěvaččin život zkomplikovala v roce 2000 vážná nemoc. Onemocněla klíšťovou encefalitidou, která ji na dlouhou dobu upoutala na nemocniční lůžko, a nebylo jisté, zda vůbec přežije. Kvůli dceři sice bojovala jako lvice, po půl roce se však přidala borelióza, která návrat do normálního života opět zkomplikovala. Není divu, že při všem tom trápení zmizela ze scény a fanoušci o ní nic nevěděli.

Proč ráda zpívá seniorům

Trable, které musela překonat, stály Zdeňku Lorencovou spoustu energie. Zároveň ale posílily její psychiku a víru v sebe sama. Dnes opět vystupuje s kytarou a velmi ji těší zpívat pro seniory – babičky a dědečkové jí připomínají její milované prarodiče, kteří jí byli vždycky velkou oporou.

Působí také jako novinářka a hodně se věnuje i tvorbě pro děti. V Knižním klubu jí například vyšla knížka pro školáky Měly myši školu, kde se děti mohou učit písmenka podle jejích básniček o zvířátkách. A nezahálí ani jako zahradní architektka. ■