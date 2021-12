Pohodová zimní dovolená v top resortu Dolní Morava

Kopce pod Králickým Sněžníkem se již zahalily do sněhové krusty a okolní krajina se zbarvila do bíla. Pokud stále váháte, kam se vydat na perfektní zimní dovolenou, máme pro vás tip. Přijeďte do Wellness hotelu Vista a užijte si skvělé služby a zážitky, na které nikdy nezapomenete!

Mrazivé zážitky od rána do večera zažijete jedině v Horském resortu Dolní Morava Foto: Wellnes hotel Vista

Ráj pro rodiny a milovníky zimních radovánek Hledáte ideální místo pro rodinnou dovolenou? Chcete letošní zimní dovolenou prožít naplno? Přijeďte na Dolní Moravu. Místní lesnaté kopce tu obklopuje 8 sjezdovek v moderním skiareálu Horský resort Dolní Morava. Sjezdovky jsou vzájemně propojené, a tak si lyžaři a snowboardisté mohou dopřát jízdu na více než 10 kilometrech perfektně upravených tratí. Zima 2021/2022 v Horském resortu Dolní Morava Wellness hotel Vista Zalyžuje si celá rodina Místní skiareál nabízí dvě čtyřsedačkové lanovky, několik vleků a pojízdné koberce pro začátečníky. Čtyřsedačková lanovka U Slona je dlouhá 1 124 metrů a dokáže přepravit 2 400 osob za hodinu. Podobně je na tom i lanovka Sněžník. Nemusíte se tak zbytečně obávat dlouhých front. Novinkou letošní zimy jsou i nová zasněžovací děla. Lyžařům tak resort garantuje kvalitní sněhové podmínky po celou zimní sezónu. Na sjezdovce Kamila na vás navíc čtyřikrát do týdne čeká jedinečný zážitek, osvětlená široká trať pro večerní lyžování. Plánujete na hory vyrazit i s vašimi ratolestmi? V Mamutíkově klubíku si děti užijí spoustu zábavy a lyžování si zamilují. Ideální lyžařské podmínky po celou zimu zajišťuje nejmodernější zasněžovací technika FOTO: Wellnes hotel Vista Lyžovačka na prkně i lyžích Chcete si zpestřit den na sjezdovce? Vyzkoušejte Snow Trails v areálu U Slona. Začněte třeba s Fun Trailem ve spodní části areálu, jedná se o trasu pro malé i velké lyžaře a snowboardisty, kteří si mohou vyzkoušet projet klopenými zatáčkami a terénními vlnami. Nebo se pusťte do větší výzvy v podobě Cross Trailu, na kterém trénuje i naše reprezentace a probíhají zde české i zahraniční soutěže ve skicrossu a snowboardcrossu. Děti si mohou první lyžařské dovednosti osvojit v lyžařské školičce FOTO: Wellnes hotel Vista Mrazivý adrenalin od rána do večera Na Dolní Moravě den lyžováním rozhodně nekončí. Odložte na chvíli lyže a vydejte se na Mamutí horskou dráhu. Na bobech projedete 3kilometrovou trať plnou zatáček a bleskurychlých rovinek. A co víc, užijete si skvělé výhledy na zasněžený masiv Králického Sněžníku. Nebo vás láká představa jízdy na saních? Máme pro vás jedinečný tip. Nechte se vyvézt lanovou dráhou i se speciálními sportovními saněmi a sjeďte si sáňkařskou osvětlenou trasu dlouhou 2,5 kilometru. Saně si půjčíte u dolní stanice, kde můžete potom po jízdě zakotvit v baru. Těšit se můžete také na kopu zážitků v podobě skialpových výšlapů s instruktorem, první stopu, večerní lyžování čtyřikrát do týdne, nebo výšlapy na sněžnicích. Pro milovníky běžek jsou v okolí připraveny desítky kilometrů pravidelně upravovaných tras. Sáňkování není jen pro nejmenší. Vezměte saně a vyrazte na osvětlenou večerní dráhu. FOTO: Wellnes hotel Vista Když si chce hory užít celá rodina Nic po náročném dni v zasněžených horách nepotěší tolik, jako vyhřátá sauna, parní komora nebo pár temp v bazénu. Wellness hotel Vista nabízí spoustu rozličných aktivit jak pro děti, tak pro unavené rodiče. Prožijte třeba saunové rituály pro celou rodinu, děti můžete svěřit do rukou lektorky plavání. Wellness hotel Vista nabízí jedinečné a propracované dětské programy, u kterých se děti dokonale vyřádí. Hotel se nachází přímo pod sjezdovkou s lanovou dráhou, a tak se nemusíte bát, že vás čeká při cestě na sjezdovku dlouhá cesta. Velkou výhodou hotelu je také prostorná lyžárna, která nabízí pro každý pokoj prostornou skříňku a vyhřívané sušáky na lyžáky. Wellness hotel Vista se nachází přímo u lanovky a jen pár kroků od sjezdovek FOTO: Wellnes hotel Vista Horský resort Dolní Morava a Wellness hotel Vista získali certifikaci bezpečné cestování ve spojení s onemocněním covid-19 a ocenění Nejdůvěryhodnější značky roku 2021.



Horský resort Dolní Morava si užijete naplno! Horský resort Dolní Morava je místo, které se dostane každé rodině pod kůži FOTO: Wellnes hotel Vista Více informací naleznete na www.dolnimorava.cz.