Dojatý Václav Noid Bárta: Po letech odkoupil nemovitost, která je jeho srdeční záležitostí. Má s ní velké plány

„Když jsem se narodil, rodiče koupili chalupu u Rozvadova. Máma mě tam koupala v potoce, táta mě tam učil chytat ryby. Je tam strom, který je stejně starý jako já. Když se rodiče v mých dvanácti letech rozvedli, tak za nějaký čas začala chalupa chátrat a prodala se,“ vypráví Super.cz muzikant.

Před necelým měsícem se mu ale podařilo chalupu po mnoha letech odkoupit. „Je to neskutečný, mám z toho obrovskou radost, je to velký doják. Když jsem tam teď přijel, tak mě to dostalo,“ svěřil nám před natáčením talk show 7 pádů Honzy Dědka.

S předchozím majitelem jsou nyní kamarádi. „To, jak se zachoval, mě úplně dojalo. Věděl, že mi na tom záleží a že je to moje citová záležitost. Přenechal mi svou hypotéku, plus jsem mu doplatil zbytek, který do toho dal. Nechal mi to za nádherné peníze. Já mu za to teď zazpívám na svatbě a natočím mu za to reklamu, protože pro mě udělal něco neskutečného,“ raduje se Vašek Noid Bárta.

Přemýšlí, jak s chalupou naloží do budoucna. „Třeba necháme náš dům dětem, aby si ho rozdělily, a půjdeme tam s Eliškou na stará kolena. Třeba tam budu mít jednou studio a budu tam skládat. Možný je všechno,“ krčí rameny. Protože je chalupa prostorná, v úvahu připadá i pronájem jedné její části.

„Dřív to fungovalo jako penzion a možná zkusím zachovat tuhle tradici. Nechci z toho udělat vyloženě penzion, ale pronajímal bych třeba přes léto jednu část nějakým rodinám. Ve zbytku budeme bydlet my, ale budu muset ještě hodně kutit,“ usmívá se.

Kutit bude muset i na svém současném domě. Za pár měsíců přivede jeho partnerka Eliška na svět druhé dítě a z předchozího manželství má Vašek ještě dcerku Terezku. Dům už jim začíná být malý. „Nevejdeme se tam, takže musím zvětšit obývák a postavit jednu ložnici navíc,“ dodal na závěr zpěvák a skladatel. ■