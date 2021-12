Jak správně vybrat doplňky do koupelny podle nových trendů? Jsou ideální i jako dárek pod stromeček.

Ale co když je naše koupelna starší, nebo má výrazné barvy?

Nevadí. Stará, nová, barevná, či neutrální, z bohaté nabídky si určitě vyberete variantu, která se hodí i do vaší koupelny. Rozmanitost stylů a vůní, od těch neutrálních, jemných, které vzdávají hold italským městům, jako jsou Benátky, Řím, Milano, Portofino, přes unikátní květinové, citrusové, ambrové vůně a flakony s větší barevností, jako je Amalfi Peony, Sardinian Sun, Iris of Capri, Olive oil. Luxusní design, kvalitní složení a skvělé vůně, to je motto značky Rudy Profumi, která myslí také ekologicky. Všechny obaly jsou z PET a jsou plně recyklovatelné. K mýdlům jsou k dispozici také náhradní náplně, právě pro co nejmenší zatížení naší planety, co se týče produkce odpadů.