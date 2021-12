Bývalý Ken si užívá těla Barbie. Po proměně v ženu vystavuje na odiv zadeček i poprsí v plavkách

Jessica Alves Profimedia.cz

A jako žena se i cítí, proto podstoupila náročné operace a úpravy zevnějšku. V tomto těle je coby Jessica konečně šťastná a svou proměnu si naplno užívá. Naposledy potěšila své fanoušky žhavými fotkami v bikinách, které vznikly v brazilském Rio de Janeiru v rámci focení jejího sexy kalendáře.

Jessica s nanukem v puse vystavila na odiv své pozadí i vnady, pro které byl horní díl plavek nápadně malý. Alves si focení jako modelka náležitě užívá a je ráda za každou pozornost. V budoucnu by se nebránila ani mateřským povinnostem. A to se vším všudy. Neváhala by podstoupit ani transplantaci dělohy. Rodičovské plány ale momentálně odložila k ledu a užívá si pozornost, která je na její proměnu v Barbie upřena. ■