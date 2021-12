Nehluchnu, ale slyším hůř: Felix Slováček promluvil nejen o svých zdravotních problémech, ale i kontaktu s Dádou

Felix Slováček Super.cz

"Mám mladé děti, takže se zajímám o to, co se na sociálních sítích děje, Nejsem v tom sice jako ryba ve vodě, ale spíš jak líný kapr v rybníce," smál se Felix, který i při zhoršení epidemiologických opatření stále koncertuje. "Něco odpadlo a určitě ještě odpadne, ale jsou i pořadatelé, kteří to umí udělat tak, že i za těch opatření to projde," vysvětlil hudebník, který chystá i vánoční koncert v divadle v Mostě.

Bavili jsme se i o televizním Silvestru, který točil spolu se synem Felixem a manželkou Dádou. "Nepředváděli jsme tam nic, seděli jsme vedle sebe a koukali jsme na program. Ale bylo to hezké a vtipné a musím říct, že už jsem se dlouho tak nepobavil a nezasmál," vyprávěl. Jen si postěžoval, že je se synem nezařadili do dramaturgie večera, rád by býval Jiřině zahrál.

V médiích jsme zaznamenali, že by měl mít Felix problémy se sluchem. Ujistil nás ale, že nejde o nic vážného, co by mu bránilo v práci. "Naslouchátko nenosím, normálně slyším. Ale slyším trochu míň, protože stojím roky před velkým orchestrem, který to do mě pere. Malinko hůř slyším, ale na intonaci to nemá vliv. Ta pořád zůstává v pořádku," ubezpečil. ■