Rok a půl po porodu by manželka fotbalisty Limberského mohla znovu na molo. Ona si to ale nemyslí

„Dřív jsem pro ni předváděla. Teď jsem byla pozvaná jako host,“ říká Limberská, která se ještě na návrat na přehlídkové molo necítí. „My ženy umíme leccos skrývat. Doufám, že to bude ale stále lepší a lepší,“ dodala a prozradila recept, jak se vracela po porodu do formy. „Cvičení, jídlo a šrumec okolo malé. To zabralo asi nejvíc.“

Součástí Lenčina života je pohyb. Partner sportovec paradoxně není tím, kdo by ji ke cvičení motivoval. „Myslím, že on není ten, kdo by mě hnal kupředu. Malá je malinká a musím se o ni starat. Mám taky práci. Proto mám pocit, že na sebe zase tolik času nemám. Doufám, že se to zlepší," dodala. ■