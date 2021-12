Vánoce s Lucií Vondráčkovou? Petr Vojnar svojí odpovědí překvapil

Petr Vojnar Super.cz

My jsme se s hercem a moderátorem potkali, když uváděl reopening kavárny v jednom z pražských obchodních center. Protože už bylo po první adventní neděli, výzdoba byla ryze vánoční. A o Vánocích jsme si s Petrem i povídali.

Jistá je v tuto chvíli jen jedna věc. "Syna u sebe budu mít 23. prosince, co bude dál, netuším," řekl Super.cz Vojnar, který má Sebastiana ve střídavé péči. Protože jsme ale četli, že zpěvačka, která to má se svými kluky podobně, je letos doma má, zajímalo nás, zda mají i nějaké společné plány. "Zní to hrozně divně, ale ještě jsme se o tom nebavili. Je dost práce a ještě je to dost daleko. Myslím, že se to rozhodne ze dne na den," krčil rameny Vojnar.

Dárky má ovšem moderátor už nakoupené. "Já je mám vždycky už na začátku listopadu, dělám to tak celý život, abych měl klid a mohl si užívat vánoční pohodu. Mám dárky pro všechny, kterým něco koupit chci. Takže sice Séba psal dopis Ježíškovi, ale už bylo pozdě. Nic z toho nedostane," smál se a v našem videu vysvětlil, podle čeho dárky nakupuje. ■