Lidé si myslí, že je to její starší sestra: Nela Slováková chodí s maminkou do velké společnosti jen výjimečně

Vítězka reality show Hotel Paradise má se svou maminkou skvělý vztah. Dokonce spolu často jezdí na dovolené. „Máme přátelský vztah. Je mi příjemnější vzít na dovolenou člověka, se kterým ráda trávím čas a kterému důvěřuji,“ naznačovala Slováková, že ke kamarádkám nemá takovou důvěru jako k vlastní rodině.

„Občas mě štve, občas se pohádáme do krve. Ale mám ji ráda a je to s ní super,“ říká Nela, která prozradila i recept na to, jak si s maminkou udržet dobré vztahy: „Je důležité ctít vztah matky a dcery. Dcera by měla být ta, která má respekt a pokoru vůči mámě. Já ho občas nemám, ale jen do určité míry.“

A jak spolu Nela a Jana nejraději tráví čas? "Ani jedna z nás nemá ráda velkou společnost. Souvisí to s důvěrou. Nechceme každému sdělovat soukromé věci, protože jsme byly často zklamány. Nejraději spolu jdeme na večeři, bavíme se o hloupostech, o podnikání, o tom, co se kde stalo, o oblékání,“ popsala ideálně strávený čas s maminkou. ■