Nela Slováková srovnala Hotel Paradise a Love Island: Se mnou by to mělo jinou šťávu, vzkázala

Příští rok tomu bude deset let, co Nela Slováková (31) zvítězila v reality show Hotel Paradise. Když jsme se s ní potkali na módní akci, zajímalo nás, jak hodnotí podobnou soutěž Love Island, která nedávno skončila.

„Já jsem to příliš nesledovala, a to z prostého důvodu: Měla bych touhu to zažít znovu,“ řekla Super.cz Nela a jedním dechem dodala: „Bylo mi tehdy dvacet let. Teď je mi třicet. Jsme jiní, svět je jiný.“

Slováková ale přece jen dva díly viděla a byla mile překvapená. „Chtělo se mi plakat. Vrátila jsem se zpátky v čase. Za mě to byla lepší reality show než Hotel Paradise. Bylo to milé, líbivé, nikdo na sebe nekydal špínu. To je to, co se mi líbilo.“

Pokud bude další řada, Slováková se hlásí na roli moderátorky.

„Nechápu, proč mě nikdo neoslovil na moderování. Moje moderování by dostalo jinou šťávu. Nechci nic říct proti Nikol Moravcové, ale je to mamča. V reality show tohoto stylu jsem byla, dokázala bych se do toho lépe vcítit. Chtěla bych tam být,“ posteskla si Slováková, která by to prý vzala i zadarmo. „Tyhle zážitky jsou neopakovatelné.“ ■