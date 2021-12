Dva týdny po opuštění Love Islandu už spolu žijí: Krásná Gabriela se za Petrem přestěhovala do Prahy

Havránek Gašpárová a Love Island Super.cz

Jsou to teprve dva týdny, co opustili reality show Love Island a vrátili se z Kanárských ostrovů do Česka. Vztah Petra Havránka a Gabriely Gašpárové (20) dál pokračuje, dokonce už spolu začali žít. "Už je u mě v podstatě nastěhovaná," řekl Super.cz Havránek na premiéře muzikálu Fantom opery v GoJa Music Hall.