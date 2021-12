Jak dnes vypadá René z Byl jednou jeden polda? Herec napsal knihu, ve které odhalil dávné tajemství

Jaroslav Sypal křtil knihu. Super.cz

Herec popisuje ve své knize zajímavé okolnosti ze setkání s některými svými kolegy, se kterými v životě přišel do kontaktu. „Jsou tam teda věci o mých kolezích. S kým jsem se setkal. Každý asi nebude potěšený, ale já líčím věci tak, jak byly,“ uvedl Sypal.

Zajímavé odhalení přináší prý o legendárním herci Miloši Kopeckém. „Dřív jsem se s ním stýkal. Jedna kapitola přináší odhalení, kdo ho neměl rád,“ navnadil senzacechtivé jedince k přečtení své knihy Sypal.

Křest jeho nové knihy moderoval Petr Vojnar. Jeho přítomnost měla svůj význam. „Hraju v jeho čtvrté hře. Ve dvou hraju pravidelně. Je to můj divadelní táta,“ říká Petr, který na svého šéfa práskl zajímavost. „Jelikož Jarda hry napsal, tak k nim má detailní vztah. Pokud se rozhodneme něco na pódiu změnit, tak má tendenci říct, že to napsal jinak. Řekne nám to přímo v dialogu,“ říká Vojnar, který nevylučuje, že si autorovy poznámky nezřídka všimne i divák.

Na křtu nechyběla ani Jaroslava Stránská, která s autorem knížky točila film Byl jednou jeden polda 3 a hraje s ním ve čtyřech divadelních představeních. Představitelka Jitky z Discopříběhu už měla šanci si část knihy přečíst. „Četla jsem čtyři kapitoly. Je to moc hezky napsané, čtivé a věřím, že se to lidem bude líbit. Píše se o mně ze začátku a taky o našem představení."

Křtu knížky přihlížel i Sypalův kolega z divadla Slávek Boura. „Hraju v jeho souboru ve dvou komediích. Dělá, co může, aby ze mě vymlátil herce. Nejsem vystudovaný herec a z nás nevystudovaných si dělá legraci,“ uvedl Slávek Boura. ■