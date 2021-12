Už pět let se v zimě noří do ledové vody. Krásné propagátorce otužování se zatím covid vyhýbá

Dvořáková absolutně propadla otužování. Super.cz

„Žila jsem v Bratislavě, kde jsem trénovala s profesionálními trenéry, kteří mě k sobě přizvali,“ svěřila se nám topmodelka, která na narozeninovou oslavu magazínu Harper’s Bazaar dorazila v odhalujícím modelu. Je tedy pravda, že jí díky otužování nebyla v úsporném outfitu zima?

„Otužování mi pomáhá. Jsem ale typ člověka, který miluje teplo. I doma si užívám horké koupele a páru,“ vyvedla nás z omylu kráska. K modelce z agentury Elite Prague se začínají připojovat další kamarádi otužilci. „Nikoho nenutím. Oslovují mě sami,“ říká Denisa, se kterou se do ledové Vltavy noří stylista Honza Pokorný.

„Není to tak lehké, jak se zdá. Jelikož to dělám ale už nějaký ten rok, tak v tom mám grif a rytmus. Kamarádům vysvětluji, jak mají dýchat. Člověk má někdy pocit, že ho studená voda sevře a on nemůže dýchat. Je důležité být uvolněný,“ vysvětluje své triky Denisa Dvořáková, které se zatím možná i díky otužování vyhýbá nákaza nemocí Covid-19. ■