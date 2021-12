Tomu se říká proměna! Mezera mezi jedničkami je pryč, Karolína Kopíncová bojuje na Miss World s pusou plnou fazet

Karolína Kopíncová

Kvůli nešťastnému pádu v dětství měla mezeru mezi zuby, ta je teď minulostí. Krásná Karolína Kopíncová se půl roku před světovou soutěží Miss World snažila srovnat zuby rovnátky, ale marně. Doba na tak náročné srovnání zubů nestačila, tak se hledalo náhradní řešení. A našlo. Karolína odletěla do Portorika s novými keramickými fazetami.

"Mezeru jsem měla od té doby, co jsem obličejem vytřela asfalt. Kamarád mě nesl při oslavě na zádech a úplně jsme to nezvládli a já spadla. Zub se zarazil a už se to nespravilo," řekla Super.cz Karolína, jak k mezeře mezi horními jedničkami přišla.

Na světových soutěžích je běžné, že ty největší favoritky mají hollywoodské úsměvy, jež jsou dílem spíše ortodontisty než přírody. A Karolína nebude výjimkou. Podívejte se na její proměnu. ■