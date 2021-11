Krasavec ze seriálu Odpadlík vzpomíná na zesnulou maminku. Co řekl o slavné herečce?

Lorenzo Lamas s maminkou Profimedia.cz

Odpadlík Lorenzo Lamas, který od herectví odešel i k profesi pilota, prožívá smutné dny. Jeho maminka, herečka Arlene Dahl, zemřela v úctyhodném věku 96 let.

„Moje maminka zemřela dnes ráno v New Yorku. Měla ten nejpozitivnější vliv na můj život. Vždy si budu pamatovat její smích, radost a důstojnost, se kterou zvládala veškeré výzvy, které ji v životě potkaly. Nikdy o nikom neřekla nic špatného a její schopnost odpustit mě kolikrát zanechala v údivu,“ vysekl mamince poklonu Lorenzo.

„Byla skutečnou přírodní silou, a čím jsme si byli bližší v dospělém životě, tím víc jsem se od své životní rádkyně, která svůj život milovala a žila naplno, učil. Moje kondolence směřují k jejímu milovanému manželovi Marcovi, který její život po dobu 37 let dělal krásnějším a radostnějším. Miluji tě, maminko, navždy,“ zakončil herec své rozloučení s maminkou.

Arlene Dahl svou kariéru začínala jako modelka a v Hollywoodu se prosadila v roce 1947 snímky Life with Father a My Wild Irish Rose. V roce 1959 ji po mnoha rolích ještě více proslavil snímek Cesta do středu Země režiséra Henryho Levina.

Účinkovala v mnoha seriálech, a dokonce se objevila i v legendárním seriálu Odpadlík, který tolik proslavil jejího syna Lorenza. ■