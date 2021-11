Šok a zklamání: V 6. měsíci krásná Miss uspořádala párty k odhalení pohlaví miminka a nyní je všechno jinak!

Denisa Spergerová Foto: archiv D. Spergerové

Byli si jisti, že čekají chlapečka, teď je všechno jinak. Vítězka Miss Czech Republic Denisa Spergerová (21) dokonce uspořádala tradiční tzv. "gender reveal" párty, kde se odhaluje pomocí propíchnutí balónku pohlaví miminka. Na stovku přátel se dozvědělo, že s partnerem Viktorem Hajíčkem čekají chlapečka. I pro otce miminka to do večírku bylo překvapení a neskrýval slzy dojetí.

Dnes ale partnery čekal velký šok. Denise na ultrazvuku oznámili, že to nebude chlapeček, ale holčička. "Byla jsem u jiné lékařky, procházeli jsme výsledky a přišel šok, že to není chlapeček. Podle výsledků DNA teď ale vyšlo, že to bude holčička. Na ultrazvuku to dnes bylo také jasně vidět," řekla Super.cz Denisa.

"Byla jsem v šoku, počítala jsem s chlapečkem. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Mrzí mě, že jsme udělali už oslavu, všem jsme to řekli a ve finále to je úplně jinak," krčí rameny Spergerová, která byla dnes po lékařském vyšetření v pořádném šoku. ■