Sexy barmanka z Ulice prožije první Vánoce s miminkem. Jaké budou?

Malvína Pachlová Foto: TV Nova

Herečku Malvínu Pachlovou (30) vídáme pravidelně jako barmanku Šárku v oblíbeném nováckém seriálu Ulice. My jsme ji potkali v pražském Divadle Broadway, kde účinkuje v hitmuzikálu Mýdlový princ. Se svým přítelem, hercem Milanem Ligačem, se před pár dny stali rodiči dcery Enoly.

Brzy je tu Štědrý den, jak se na letošní Vánoce těšíte?

Já Vánoce miluji. Jak svítí celé město a tu atmosféru. Takže se těším moc.

Jak vypadá váš tradiční Štědrý den?

Mám pocit, že ten je ve spěchu z toho všeho vaření, ale pak samozřejmě koledy, večeře, ke stromečku a pak na Staromák na Rybovku. Minulý rok už bohužel nebyla a bojím se, že ani letos to nebude. Tuhle tradici jsem milovala. Byla bych ráda, kdybych tuhle tradici letos mohla obnovit.

Co nesmí chybět na vašem štědrovečerním stole?

Samozřejmě šupiny pod talířem. Pak polévka, salát, kapr, normální řízek a vinné klobásky s křenem.

Pracujete během svátků, nebo si vždy berete volno?

Letos asi výjimečně pracovat nebudu, jinak mezi svátky se vždycky nejvíc hrálo v divadle, tak jsem většinou pracovala.

Jak jste na tom s pečením? Stíháte upéct vánoční cukroví?

Ano, mám to moc ráda. To k Vánocům patří, ta vůně, a navíc ty rodinné recepty. Je to kouzelné.

Co si přejete k letošním Vánocům?

Asi hlavně, abychom byli zdraví, spolu, a abychom se brzy zase mohli svobodně a neohroženě potkávat s ostatními a žít trochu normálně, jako tomu bylo předtím. ■