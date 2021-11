Místo romantiky bylo dusno, ale nezkusí to ještě? Náš vztah se nikam neposunul, váhá Petr ze Svatby na první pohled

Svatba na první pohled - Mirku a Petra čeká rozhodnutí. TV Nova

V reality show Svatba na první pohled jde do tuhého. Po třiceti dnech manželství na zkoušku se páry musí rozhodnout, zda spolu zůstanou, nebo půjdou od sebe a už se nikdy neuvidí. Rozhodnutí čeká i na Mirku s Petrem, jejichž soužití je po televizní svatbě jako na horské dráze.

A právě proto Petra těsně před verdiktem sžírají velké pochybnosti. Mirka a Petr to měli v den svatby stejně – naprosté okouzlení tím druhým. Zdálo se, že díky vědě našli, co hledali. Jenže už na líbánkách zjistili, že jejich očekávání se různí. Zatímco Petr chtěl vztah se vším všudy, Mirka začala couvat a držela si od svého manžela odstup. Místo romantiky mezi nimi bylo dusno, takže si svatební cestu ani moc neužili.

Měli ale další necelý měsíc na to, aby se poznali a na svém vztahu zapracovali, aby zjistili, zda spolu opravdu chtějí být. Hezké chvíle se střídaly s těmi horšími, kdy Petr musel odejít, aby Mirčino chování rozdýchal a neudělal něco, čeho by litoval.

„Myslím si, že proto, aby se tento vztah nějakým způsobem někam posunul, tak je potřeba určitě nějaký další čas, ale nejsem si jistý, že pořád platí myšlenka toho, že ten čas tomu pomůže, protože za ten měsíc se to fakt neposunulo téměř nikam kromě běžného poznání jeden druhého,“ prozradil Petr s tím, že velkou roli v jejich křečovitém vztahu mohl hrát i tlak a vypětí z celého experimentu.

Zatímco Petr váhá, Mirka by ve vzájemném poznávání ráda pokračovala. „I když jsme si s Péťou řekli, jak chceme, aby to pokračovalo dál, stejně se toho trochu bojím, pořád je tady šance, že si to Péťa rozmyslí, nebo cokoliv,“ bála se Mirka, jež měla k Petrovi zatím spíše přátelský vztah. Zda se v jejich případě experti sekli, nebo ne, bude jasno v nejbližších dnech. ■