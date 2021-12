Líbí se vám Kamila Nývltová v nové image ve stylu Jennifer Lopez? Zpěvačka po letech změnila účes

Kamila Nývltová Super.cz

„Moc účesy neměním, jsem typ člověka, že když si na něco zvyknu, tak to jedu pořád dokola. Můj kadeřník Jiřík Hrabal říkal, že by to chtělo nějakou změnu, tak jsme nejprve přidali barvu a pak říkal, že by mi slušela ofina ve stylu JLo,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, které nová image velmi sluší.

„Jsem moc spokojená, moc často se mi nestává, abych přišla od kadeřníka a byla opravdu spokojená,“ prozradila Kamila, která se ještě nedávno těšila na konec roku a vánoční koncerty. Se zhoršující se pandemickou situací je ale vše jinak. „Všechno se mi skoro zrušilo, mám ještě asi naplánované čtyři koncerty, ale šanci tomu moc nedávám. Je to smutné. Je to už druhý rok za sebou, co se ruší největší žně pro nás pro umělce. Nedá se nic dělat,“ prohlásila zpěvačka, která se tak naplno věnuje cukrařině.

„Učím na konzervatoři, mám spolupráce přes Instagram a peču cukroví, takže já se opravdu nenudím. Není to tak, že bych seděla někde v koutě a brečela a měla depky. Mám toho až až, je to fajn, ale je mi to líto, protože zpěv mi chybí, protože jsem na to byla pořád zvyklá,“ dodala Kamila, kterou jsme potkali ve Slovanském domě v centru Prahy. ■