Polštář už je vysypaný: Bára Munzarová promluvila o divadle, krásné dceři influencerce i finanční situaci

Rozhovory zrovna v oblibě nemá, někdy ovšem musí udělat výjimku. "Mám takový vnitřní blok. Asi jsem se minula povoláním," přiznala Super.cz herečka Bára Munzarová (49), která nerada předvádí své soukromí a odstřihla se i od světa sociálních sítí. Na ty je naopak odborník je dcera, známá influencerka Anna Dvořáková. "Ta to nejen dohání, ale myslím, že i vyrovnává," smála se.

Ani na Aniččiných sociálních sítích ovšem Báru moc nevídáme. "Nezakazuju jí to. Občas si všimnu, že si mě točí, aby mi ukázala, jak strašně jsem, tedy spíš nejsem, vtipná. Ale je pravda, že ona ví, jaké to je, když i v těch nejtěžších chvílích stojí paparazzi před barákem, takže máme nepsané pravidlo, že se vždycky zeptá, a já to buď schválím, nebo ne. Ale moc mě tím neotravuje, je zlatá," vysvětlila nám Bára.

Munzarovou jsme mohli vídat například v seriálu Ordinace v růžové zahradě, televiznímu natáčení se ale už roky vyhýbá. "Z kamer jsem se stáhla a mojí stěžejní pracovní náplní je divadlo. Máme několik představení s naším rodinným divadelním spolkem Frída, kde je principálem můj manžel Martin Trnavský (51). V Komorním divadle Kalich máme moc hezké představení Sex noci svatojánské s Václavem Koptou (56), něco ve Viole a pak ty moje odskoky do muzikálů," vypočítala.

Kultura a divadlo je však v současné době dost riskantním zdrojem obživy. To si herečka uvědomila už při první vlně pandemie koronaviru. "Při minulých vlnách byl naštěstí nějaký finanční polštář a pak jsme byli závislí na kompenzacích," připustila s tím, že finanční polštář už má vysypaný.

"Nikdo neví, co bude. Důležité je, abychom společnými silami tu zimu a virovou sezónu překonali. Jsem vděčná za každé odehrané představení, kam diváci přijdou. Zrovna na tom posledním v Českých Budějovicích bylo sice vyprodáno tři čtvrtě divadla, ale lidí tam byla sotva třetina, protože jsou buď nemocní, anebo už nemohou přijít jen s testy," uzavřela Munzarová a popřála všem hlavně hodně zdraví. ■