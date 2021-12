Už se chce s ostatními objímat. Třikrát očkovaný Špaček vidí ve vakcinaci jediný způsob, jak ven z této situace

Ladislav Špaček vidí v očkování spásu. Super.cz

Popularizátora společenské etikety jsme měli šanci potkat znovu a shodou okolností opět na přehlídce Natali Ruden (51), kterou moderoval, a téma našeho rozhovoru bylo podobné. Vrací se lidé ke svým původním návykům, nebo covid chování lidí ve společnosti narušil? „Pořád ještě nejsme v normálních časech, a tak musíme být trpěliví. Jediná cesta, jak se dostat z této situace, je očkování. Já už jsem byl očkovaný třikrát a covid jsem měl také. Jsem ochoten udělat cokoli, abychom mohli žít normálně. Abychom se mohli objímat, abychom si mohli podávat ruce, abychom mohli chodit na společenské akce, abychom mohli chodit do restaurací. Abychom se mohli cítit jako v normálním životě,“ nechal se slyšet „mistr etiketa“, který vidí v očkování jedinou cestu, jak vše vyřešit.

Bývalý mluvčí kanceláře prezidenta Václava Havla si je vědom toho, že lidé touží po návratu do normálu. „Lidé sami cítí nedostatek běžného lidského kontaktu. Člověk je společenský tvor, potřebuje si podávat ruce, objímat se a podobně. To jsou tisíce let zavedené projevy lidské komunikace. Lidé už podvědomě vycítí, že by se k nim měli vracet.“

Špaček rozhodně nechce rezignovat na společenský život. „Chce to být jen trošku rozumný a ukázněný. Nechodit tam, kde si nejsem jistý. Potkávat se s lidmi, které známe, a o kterých víme, že jsou zdraví, je v pořádku,“ usmívá se Ladislav Špaček. ■