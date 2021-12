Jeho seriálovou dceru přivedla domů policie. To Filip Čapka z Ulice v mládí dokonce skončil v cele

Filip Čapka Super.cz

Coby seriálová seriózní hlava rodiny řeší exces prostředního potomka, kdy dceru přivede v noci domů policie. To představitel jejího televizního táty byl zadržen zásahovou jednotkou. A na svobodu ho dostalo známé jméno slavného otce.

„Jednou mě zadržela zásahová jednotka, se vším všudy, klepeta, zaklekli mi na hlavu, šel jsem normálně do cely,“ vzpomíná pro Super.cz Filip Čapka (46), představitel Vítka Klímy ze seriálu Ulice, na své mládí v Ostravě. Jeho seriálová dcera Anežka, která se podle scénáře do konfliktu s policií dostala kvůli ilegálnímu sázení zeleniny, by zbledla závistí. Táta v mládí hrál jinou ligu.

Ostraváci si podle něj pamatují, jak se ve městě začali objevovat členové gangů z bývalé Jugoslávie, kteří obírali lidi ve hře zvané skořápky. „S kamarádem nás nenapadlo nic lepšího, než to taky zkusit a vydělat si nějaké peníze,“ přiznává Filip. Jméno prozradit odmítá: „Dnes je na velmi vysokém postu,“ vysvětluje.

Protože si ale Jugoslávci Ostravu pečlivě hlídali, vydali se zkusit štěstí do Havířova. „Já jsem měl vždycky šikovné ruce, takže jsem se skořápky rychle naučil,“ popisuje nám někdejší mladistvý delikvent, dnes seriálový bankéř Vítek.

Postavili tedy stolek a pustili se do hry. Bohužel právě na místě, kde byla tehdy instalována jedna z prvních kamer městského bezpečnostního systému… Načež si muži zákona mysleli, že jde o Jugoslávce, kteří dělávali neplechu po ulicích.

„Velitel stanice se ale podíval do mé občanky a řekl: Čapka, Čapka, nejste vy syn toho herce z Ostravy?“ Naštěstí muž zákona zjistil, že je tomu tak, zjihl a situace začala být trochu milejší. ■