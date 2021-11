Cher v zákulisí, Rita Ora ve vaně. Kalendář Pirelli představuje snímky Bryana Adamse

Rita Ora pro kalendář Pirelli 2022 Foto: Bryan Adams/ Pirelli

Značka Pirelli v Miláně představila kalendář pro rok 2022. Objeví se v něm hvězdy jako Cher, Iggy Pop či Rita Ora, autorem snímků je kanadský hudebník Bryan Adams. Kalendář nese titul On the Road, tedy Na cestě. „Snažil jsem se kreativně vyjádřit myšlenku cesty životem umělce,“ říká Adams.

Před objektivem mu pózovali Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent a Kali Uchis. Jedenáctou hvězdou je sám Bryan Adams a dvanáctá stránka patří snímku kytary položené na kapotě auta.

Fotky hvězdy zachycují v momentu odpočinku mezi vystoupeními na koncertních šňůrách, při přesunech z jednoho místa na druhé, v momentu před show... V situacích, které jsou i autorovi důvěrně známé.

„Bylo by nesmírně složité shrnout vše, co se na cestách během dní děje. Takže jsem se snažil zobrazit jen některé aspekty... muzikanti například ve skutečnosti nevidí přední stranu budovy, vidí tu zadní. Vidíme stage, zákulisí, sklepení... Jde se z jeviště do dveří auta, pak do dveří hotelu, z hotelu do dveří vlaku nebo autobusu. Spousta dveří a všechny mají spojitost s cestováním,“ vysvětluje Adams.

Cover zdobí fotka hudebnice St. Vincent, právě probuzené v hotelu, Kali Uchis si na snímku užívá den volna u bazénu, Saweetie se odhlašuje z hotelu a Cher stojí soustředěná v zákulisí. Normani odpočívá před zvukovou zkouškou, Jennifer Hudson je zachycena při příjezdu do divadla, Iggy Pop těsně před začátkem své show a Grimes v nahrávacím studiu. Bohan Phoenix se po vystoupení právě vrátil do pokoje a Rita Ora si dopřává koupel po koncertu.

Snímky vznikly loni v létě během pouhých tří dnů, fotilo se v Los Angeles a na italském ostrově Capri.

K příležitost představení kalendáře Bryan Adams složil také stejnojmenný song On the Road.

Bryan Adams složil pro Pirelli píseň On the Road

Pirelli ■