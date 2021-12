Dříve pózovala v pánských časopisech, dnes je seriózní herečka. Podívejte se, jak to britské krásce sekne v bikinách

Keeley Hazell Profimedia.cz

Pětatřicetiletá Hazell původně sklízela úspěchy v pánských časopisech, kde pózovala na pikantních snímcích. Později se ale prosadila jako herečka, což byl pro tuto rodačku z Londýna splněný sen.

Diváci ji měli možnost vidět například v dramatech Cashback a Zamilovaní nebo v komediích How to Stop Being a Loser a Šéfové na zabití 2. Objevila se také v populárním seriálu Ted Lasso.

Fanoušci si ji pamatují z focení pro magazíny Loaded, Nuts, FHM, Zoo či deník The Sun. Tuto kapitolu už ale modelka a herečka považuje nejspíš za uzavřenou, byť má stále co nabídnout a pořád si udržuje fantastickou figuru. ■