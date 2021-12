Mahulena Bočanová má pro dceru (20) speciální chůvu: Co všechno musí splňovat?

Mahulena Bočanová Super.cz

"Ulítávám i na podzimních produktech, jako jsou dýně. Vařím a peču je podle různých receptů už od září. A taky je dlabeme, protože Máňu to baví, takže jich máme doma už dvacet," smála se Mahulena, která už má samozřejmě doma hotovou i vánoční výzdobu. Jako každý rok se její dům rozvítil už měsíc před svátky.

V zimě má ráda i saunování. "Líbí se mi sauna v Braníku, kde jste úplně u té řeky. Teď už hraju daleko méně než před covidem, takže mám i nějaký čas, když je Márinka ve škole, pro sebe. Miluju, když si dám prosecco a koukám do té chladné přírody," svěřila.

"Snažím se žít v menším shonu než dřív. Vyhovuje nám to, a zvlášť Márince to prospívá. Sice točím Ordinaci, ale to je práce přes den, zatímco divadla jsou večer, navíc jsou tam i cesty, tak je to náročné," vysvětlila s tím, že hlídání pro dceru teď potřebuje maximálně třikrát měsíčně.

Chůvu má ovšem velmi speciální. "Je skvělá, skoro stejně stará jako Mári, takže ta ji bere spíš jako kamarádku než jako slečnu na hlídání. Má vystudovanou dětskou psychologii ještě s oborem autismu. Navíc dělala na příjmech na ARO, takže mám absolutní pocit bezpečí," upřesnila. ■