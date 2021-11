Téměř dva roky po narození syna mluví o svatbě: Kde se budou brát modelka Vignerová a hvězdný scenárista Kolečko?

Aneta Vignerová Super.cz

Modelingu se ale úplně nevzdala. "Po dlouhé době jsem se byla ukázat v mojí modelingové agentuře a chtěli podepsat další smlouvu. To je od nich hezké, potěšilo mě to," byla ráda, že ještě nepatří do starého železa a je o ni v branži stále zájem.

"Měla jsem samozřejmě výhrady, protože jsem na mateřské a chci si to do Jiříkových tří let užít, dokud nepůjde do školky. To by musel přijít nějaký super kšeft, kdy by ho táta na ten den pohlídal. Ale určitě nechci být pět dní někde pryč a řešit to chůvou," míní.

Zabrousili jsme i k dotazu, že jelikož má její partner, scenárista Petr Kolečko (37), dohromady tři syny, tak zda by nechtěl ještě dcerku. Šla by Aneta do dalšího těhotenství, nebo jí jeden vlastní syn stačí? "Teď je to dostatečné. Nechci říkat, že to není možné do budoucna a nebudu chtít ještě další miminko, až Jiřík trochu odroste. Teď je toho vážně dost," odpovídá modelka.

Zato už se s partnerem začali už vážněji bavit o svatbě. Mají i místo, kde by měla proběhnout. "Mluvíme o tom, ale teď jsou důležitější věci. Svatbu si chci užít a náš kamarád nám slíbil, že bychom ji mohli mít u něj ve vinařství. Zatím je malej moc malej, takže to v dohledné době nebude," uzavřela. ■