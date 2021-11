Kdo je blondýnka vpravo? Fanoušci si zavzpomínali na úplně první SuperStar

Finalisté první řady Superstar se sešli po 17 letech. TV Nova

Fanoušci návrat tehdejších televizních hvězd kvitovali, chyběly jim ale Aneta Langerová a Petra Páchová. Ty se pořadatelům omluvily. Lidé si s chutí zavzpomínali na večery, kdy sedávali u televizních obrazovek, fandili svým favoritům, posílali hlasy a vyřazování mnohdy obrečeli. Tehdejší popularita soutěže byla obrovská.

Jediné, co fanoušci televizi vyčetli, bylo, že zpěváky nikdo nepředstavil. Od jejich působení v soutěži uplynulo už 17 let, a ne všichni v šoubyznysu zůstali. Ptali se tak například na „blondýnku vpravo“, Veroniku Zaňkovou, která z finálové desítky tehdy vypadla jako první. „Já jsem musela googlovat čtyři lidi,“ přidala se do diskuze další divačka.

S nápadem sezvat původní sestavu přišel porotce Pavol Habera.

„Jako bych vyskočila z vlaku, uplynulo sedmnáct let, najednou jsem do něj naskočila zpátky a cítila jsem se úplně stejně,“ popsala Veronika Zaňková dojmy z návratu do SuperStar.

Naměkko byli i ostatní.

„Celá ta atmosféra je nezapomenutelná a já jsem šťastná, že Paľo Habera dostal tak úžasný nápad, pozval nás a já to můžu znovu zažít,“ napsala nám tehdy stříbrná Šárka Vaňková.

„Bylo krásné si opět připomenout, jaké to je tam stát. Je to taková nostalgická událost po 17 letech a jsem moc ráda, že jsem tam mohla stát skoro se všemi svými kolegy,“ doplnila Martina Balogová. ■