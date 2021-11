Nová módní ikona? Jakub Kohák vypadal jako papoušek

Jakub Kohák Super.cz

Že se právě on stane tváří módní kolekce, bychom nikdy nečekali. Herec a moderátor Jakub Kohák (47) nikdy nebyl zrovna módní ikonou, ale časy se mění. "Beru vše, co mě v životě potká, a když mi bylo nabídnuto, abych se stal ambasadorem salonu, těšil jsem se," řekl Super.cz.

"Říkal jsem si, že mi to přinese novou zkušenost, hezkou spolupráci," použil osvědčená influencerská klišé. "Mám nádherné obleky, vypadám v nich, musím sebekriticky říct, neskutečně dobře. Takže jsem rád, že jsem byl osloven. Proč nevypadat jednou za čas pěkně," míní.

Faktem je, že jen málokdo by si troufnul vynést tak výstřední kousky, jako byl ten, v němž jsme ho viděli. "Jsou to dost extravagantní kousky, nechal jsem to plně na salonu. Sám jsem konzervativnější typ a mám rád tmavší barvy. Teď vypadám jako papoušek. Mám i zelený nebo červený, což by mě nikdo nenapadlo. A sklízím chválu, kudy chodím," uzavřel. ■