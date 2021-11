Dřinu na parketu zatím zvládá s úsměvem: Hodlá Tereza Černochová pokračovat v tanci i po konci StarDance?

Tereza Černochová a Dominik Vodička Super.cz

„Bylo to náročné, protože společné choreografie jsou vždycky náročné, než se to vymyslí, ale myslím, že výsledek byl báječný,“ svěřila se Super.cz Tereza Černochová, která stejně jako ostatní cítí s přibývajícími koly únavu. „Je to nic moc, ale jedeme dál. Úsměv na rtu a dobrou kartu od porotců a nic víc člověk tady nepotřebuje,“ svěřila se zpěvačka.

V dalším osmém kole ji s tanečníkem Dominikem Vodičkou čeká mimo jiné také současný tanec. „Já jsem byla na dvou hodinách u lektorky Leony Qaši Kvasnicové asi někdy v roce raz, dva, tři a říkala jsem, že už to nikdy dělat nebudu, že to je hrozné, strašně to bolí,“ přiznala Černochová, která si nyní po několika měsících dřiny na parketu neumí představit, že by byla bez tance.

„Říkala jsem Dominikovi, že si teď nedovedu představit, i přes tu bolest, že teď skončíme a najednou to nebude, už je to nutná součást toho dne,“ dodala zpěvačka. ■