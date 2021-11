Lindsay Lohan se bude vdávat: Herečka se pochlubila prstenem i fešným snoubencem, kterého ukazuje jen zřídka

Lindsay Lohan Profimedia.cz

„Moje láska. Můj život. Moje rodina. Moje budoucnost,“ napsala ke společným snímkům. Shammas na rozdíl od většiny jejích bývalých partnerů nepůsobí v zábavním průmyslu, ale věnuje se bankovnictví.

Lindsay neprožívá vztah s Baderem veřejně, zmínila ho už ale i její matka Dina.

„Lindsay teď randí s báječným chlapem. Až o tom bude chtít mluvit veřejně, udělá to,“ uvedla v květnu 2020.

Lohan v minulosti randila například se Stavrosem Niarchosem, DJkou Samanthou Ronson, Wilmerem Valderramou nebo Aaronem Carterem a dalšími.

Byla už také jednou zasnoubená, a to s ruským podnikatelem Egorem Tarabasovem. Rozešli se v roce 2016. Vztah to byl velmi turbulentní, a dokonce ho obvinila z domácího násilí poté, co se provalilo, že si zakrývala modřiny make-upem. Tarabasov popřel, že by herečku bil.

Lindsay se po letech také vrátí na obrazovky s větším projektem, natáčí romantický vánoční snímek Christmas in Wonderland, který by měl vyjít příští rok. Kromě toho chystá nový podcast. Toho by se fanoušci mohli dočkat už na přelomu roku. ■