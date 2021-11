Ruší se nejen koncerty, ale i Fantom opery: Pár dní po premiéře je konec!

Janis Sidovský Super.cz

"Medvěda jsem tedy nepřinesl za sebe, Pavlovi ho posílá kamarádka, která musela do karantény a nemohla na představení přijít. On je sbírá a už jich má ve svém pokoji asi dvacet. Ale růže jsou ode mne a taky jsem Pavlovi napsal hezký vzkaz, který najde až v šatně," svěřil Janis, že i po 34 letech soužití si s partnerem navzájem dělají romantická překvapení. "Na to je vždycky čas," míní.

Zbytek rozhovoru už tak hezký nebyl. Povídali jsme si totiž o zrušených koncertech, které postihnou i 4 Tenory, i když se kvůli vystupování nechali už všichni členové naočkovat. "Museli jsme přeložit ty dva největší, vánoční, které měly proběhnout ve Foru Karlín. Takže Vánoce oslavíme 8. května na Den matek. Nedá se nic dělat a věřím, že diváci to pochopí," uzavřel Sidovský.

Stejně tak budou muset pochopit i to, že další představení Fantoma opery letos už neuvidí. "Z důvodu zhoršení epidemiologické situace a zrychleného šíření covidové nákazy jsme nuceni termíny muzikálu Fantom opery přesunout na jarní termíny," uvedl producent František Janeček. ■