S dcerou doktora Štrosmajera z Nemocnice na kraji města se komunisté nemazlili. Drsné vyšetřování a vyloučení ze školy

Helga Čočková Michaela Feuereislová

Po jedenáctiletce chtěla vystudovat chemii, protože ji spolu s fyzikou bavila nejvíc. Bylo jí ale řečeno, že škola přijímá pouze chlapce – holky prý v oboru nemají žádnou perspektivu, protože se většinou hned vdají. A tak se Čočková, která se už od dětství hodně pohybovala v rozhlasovém a divadelním prostředí, přihlásila na DAMU. Poradila jí to její středoškolská profesorka, ona sama prý o existenci této školy neměla ani tušení.

Šup do výroby!

Její vzdělání i slibný rozjezd umělecké kariéry fatálně ovlivnila komunistická zvůle. Čočková se totiž ve čtvrtém ročníku zúčastnila studentského majálesu na Petříně na protest proti tehdejšímu establishmentu.

Po drsných vyšetřováních a odmítnutí spolupráce s StB byla vyloučena ze školy a přes rok musela pracovat v ostravských Pozemních stavbách, kde se vyučila elektrikářkou. Zdálo se, že s její slibnou hereckou kariérou je konec. Naštěstí nebyl, a nakonec dokončila i školu. Vroubek z majálesu se s ní ale táhl dál.

Novému „zkazila“ comeback

Například se nesměla promítat hudební komedie Dva z onoho světa (1962), kterou tehdy natočila, a kde si po dlouhé době střihl hlavní dvojroli prvorepublikový elegán Oldřich Nový (✝83).

Čočková mu jeho velký comeback na filmové plátno nechtěně překazila a herec jí to pak měl za zlé. Potíže potkaly i snímek Transport z ráje (1962). Ačkoli v něm hrála hlavní roli, nesměla být uvedena v titulcích.

Škraloup se s ní táhl dál

V roce 1967 se stala členkou činohry Národního divadla v Praze. Po srpnových událostech roku 1968 ale začalo být její působení ve zlaté kapičce nejisté. Politický škraloup z doby studií se negativně promítal do pracovních příležitostí, a tak nakonec podepsala přihlášku do strany a byla vzata na milost. Většinou byla ale obsazována do nepříliš význačných rolí. Prkna ND opustila po šestadvaceti sezonách v roce 1993.

„Uznání“ od divačky

Diváci ji tak znají hlavně z televizních seriálů a z filmového plátna. A jak už to tak bývá, mnozí si mysleli, že je stejná potvora jako její postavy. Krev jim pila zejména coby představitelka Ireny Štrosmajerové, která svého otce obírá o peníze. Herečka v jednom rozhovoru popsala, jak se kdysi při čekání ve frontě dala do řeči s nějakou paní a ta jí nakonec překvapeně povídá: „Víte, paní Čočková, vy jste taková svině na té obrazovce, ale ve skutečnosti jste normální ženská!“

Vitální jubilantka

Co se soukromého života týká, herečka byla 17 let provdaná za slovenského režiséra Júlia Matulu (✝76) a jednu dobu dokonce užívala jeho příjmení. Má s ním dva syny, kteří se ale v jejích uměleckých stopách nevydali. Helgu Čočkovou jsme mohli naposledy vidět v TV filmu Vůně kávy (2011) a v jedné epizodě seriálu Cirkus Bukowsky (2013).

To, že šlo herectví stranou, neznamená, že by složila ruce do klína. Už padesát let se podílí na charitativní činnosti a namlouvá audioknihy pro nevidomé. Navzdory tíze osudu, který ji nešetřil, nikdy nepodlehla zatrpklosti, naopak: stále z ní vyzařuje vitalita na rozdávání a pozitivní přístup k životu. Nechce se tomu věřit, ale tato mimořádně sympatická a usměvavá dáma oslavila v pátek osmdesáté narozeniny. Přejeme hodně zdraví a pohody. ■