S manželkou žijí zčásti odděleně: Standa Hložek ji po dlouhé době vyvedl do společnosti

Stanislav Hložek Super.cz

Už na jaře, když vystupoval během lockdownu na online koncertě, nám zpěvák Stanislav Hložek (67) svěřil, že s manželkou Alenou žijí částečně odděleně. Zatímco ona zůstává v Praze, on na polovinu týdne přesídlil na Moravu, do domu, který zdědil po svých rodičích.

Alenu po hodně dlouhé době vytáhl do společnosti. I se synem Matyášem Hložkem (27) si vyšli na obnovenou premiéru muzikálu Fantom opery. "Říkal jsem: Mámo, pojďme, dokud ještě někam můžeme, protože se všechno postupně zavírá. Musel jsem ji vytáhnout z chalupy, je tam chudák sama. Ale vyhovuje nám to, na Moravě mám práci, mám svůj písničkový pořad v rádiu," řekl Super.cz.

Ten zřejmě bude opět jeho jedinou jistou prací během další vlny pandemie. "Myslím si, že zase zůstaneme všichni umělci doma. Likvidují se nám koncerty a vystoupení a je to smutná záležitost. I když jeden kšeft na polovinu prosince jsem zrovna dostal. Ale uvidíme, jak to dopadne," krčil rameny Hložek, který v rozhovoru dodal, že je očkovaný, nemá strach o své zdraví a domnívá se, že by mu nemělo teoreticky nic hrozit. "Aspoň mám takovou teorii," uzavřel. ■