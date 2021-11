Hvězda Love Islandu zářila na slavnostní premiéře. Šaty s vysokým rozparkem obepínaly její dokonalou postavu

Petr Havránek a Gabriela Gášpárová promluvili o svých plánech. Super.cz

"Připravování bylo velmi hektické, nestíhali jsme, příprava byla tak hodinu předem. Šaty jsou od návrhářky Kristianny, jsem moc spokojená," řekla Super.cz Gabriela.

I když byla dva měsíce zavřená ve vile, kde byl dostatek jídla i alkoholu, na její postavě se to nepodepsalo. Naopak Petr na sobě nějaké to kilo navíc vidí. "Jídla tam bylo hodně, na mně je trošku vidět, že se něco uložilo. Teď začne ale zima, všechno se to schová, nemusí se to řešit," usmívá se Petr.

Oba se věnovali modelingu, Petr především v zahraničí, to by chtěl nyní změnit. "Pandemie mě vlastně trochu donutila se usadit. A zjistil jsem, že mi to vyhovuje. Že mám vše víc ve svých rukou. Ne že mi o půlnoci někdo zavolá, že letím fotit do Barcelony. I proto jsem do Love Islandu šel. Mám už motivaci zůstat doma, i díky Gabče," vysvětluje Havránek.

"Já si momentálně musím všechno srovnat. Za ty dva měsíce se toho stalo hodně. Jsme tu týden, musíme si pracovní záležitosti srovnat. Mám se v plánu věnovat focení, natáčení," dodala Gášpárová. ■