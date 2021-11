Krize ve StarDance: Tomáš Verner nemohl trénovat a skončil na kapačkách

Tomáš Verner, Kristýna Coufalová a Stanislav Zatloukal Video: Česká televize, Super.cz

„Máme nad sebou ochranou ruku našeho patrona Standy, který byl s námi na tréninku až ve středu, protože až ve středu proběhl první trénink. První půlku týdne jsem v tom Kristýnku nechal samotnou, protože už jsem prostě nemohl. Povinně jsem odpočíval,“ řekl Super.cz Verner, který je své tanečnici vděčný.

„Kristýnka postavila choreografii s Markem Dědíkem a já jsem pak přišel k hotovému,“ svěřil Tomáš. Neuvažovalo se, že by ho v benefičním kole zastoupil právě jejich patron, vozíčkář Stanislav Zatloukal?

„Takové možnosti tam byly, ale zpětně jsem rád, že si Tomáš odpočinul, protože se to projevilo na parketu,“ řekl spokojený Standa, který se zapojil do společné choreografie všech párů a jejich patronů.

„Nakoply mě infuze. A jsem rád, že mě Kristýnka za těch pár měsíců poznala natolik, že tu choreografii ušila na míru ne tomu, co by bylo nejlepší pro ten tanec, ale tomu, co bych mohl zvládnout. Rumba není jednoduchý tanec a Kristýnka spoustu jeho prvků vyházela,“ přiznal Tomáš a svěřil, co za nutnými infuzemi stálo.

„Únava, vyčerpání. Každý, co jsme ve StarDance, máme ještě své povolání, někdo i dvě, a k tomu rodinu, tak se to nakupí. K tomu šestihodinové tréninky, není to úplně jednoduché. A zkrátka přišla únava,“ dodal krasobruslař. ■