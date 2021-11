Kvůli StarDance už dostala v kostele volnější režim: Jak zvládá půvabná farářka dřinu na parketu?

Martina Viktorie Kopecká, Miroslav Grill a Marek Dědík Video: Česká televize, Super.cz

Letošní hvězdy StarDance mají za sebou sedmý večer, který byl věnovaný Centru Paraple. Farářka Martina Viktorie Kopecká (35) byla stejně jako její kolegové ráda, že se do charitativního kola probojovala. A jak sama přiznává, příprava tanců pro ni rozhodně není jednoduchá.

„Týden byl náročný, ale tohle je taková odměna, že to stojí za všechno trénování. Strávili jsme spolu mnoho hodin, nebylo to jednoduché. Já sama si ty tance těžko pamatuji, ale tohle je balzám na duši,“ řekla Super.cz Martina, která si tentokrát zatančila nejen po boku Marka Dědíka (38), ale také jejich patrona Miroslava Grilla

„Marek je hodně trpělivý, to bylo potřeba, a s Martinkou to je radost,“ svěřil patron dvojice, který byl stejně jako ostatní nadšený z toho, že se během večera vybralo přes 21 milionů korun.

Náročné tréninky dávají všem zabrat, Martina to zatím zvládá bez zdravotních komplikací. Ve své práci dostala volnější režim.

„Já jsem na tom docela dobře, protože mě v kostele oprašují a dávají mi volnější režim. Ale mě ta služba nabíjí, takže se chodím do práce dát dohromady a pak zase tančit. Marek to má horší, protože je v roli, kdy vydává všechnu trpělivost a čas, já si to tak protančím,“ dodala Martina Viktorie Kopecká. ■