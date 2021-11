Začalo to jako fyzický problém: Další soutěžící StarDance má pozitivní test na covid

Letošní StarDance provázejí zdravotní potíže. Michaela Feuereislová

Letošní StarDance se od začátku potýká s koronavirem. Začalo to nemocí moderátorky Terezy Kostkové (45), pozitivně testovaní či v karanténě byli v průběhu soutěže tanečníci z řad celebrit i profesionálů, už druhé kolo chybí také porotce Zdeněk Chlopčík (64). Dnes zprávu o pozitivním testu zveřejnila i Lenka Nora Návorková.

O tom, že tanečnice Miraie Navrátila bude při benefičním kole na parketu chybět, Česká televize oznámila už v průběhu týdne s tím, že je Návorková fyzicky vyčerpaná, trpí bolestmi a potřebuje odpočívat. K tomu se následně přidaly i další zdravotní problémy a test ukázal na covid.

„Začalo to jako fyzický problém, bolavá hnutá záda. Na to jsem zvyklá, nebylo to poprvé. Dnes se ale situace zhoršila a k bolesti zad se přidaly další potíže. Proto jsem se rozhodla jít preventivně na test. Bohužel mi vyšel pozitivní. Ta zpráva ke mně dorazila paradoxně při sledování a fandění při benefici,“ napsala Návorková s tím, že chybět bude i příští kolo.

„Někdy nás tělo zastaví a musíme se na chvilku vzdát toho, co na světě nejvíce milujeme, a věřte, že mi to je nesmírně líto, ale zdraví máme jen jedno, a to nám nikdy nikdo nevrátí.“

Návorkovou zastoupí Tereza Prucková, která letošní StarDance zahájila se Zdeňkem Godlou. Vypadli ve čtvrtém kole. ■