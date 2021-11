Gabriela Partyšová o kontroverzním projevu Janečka na Slavících: Slova o pranýřování

Gabriela Partyšová Super.cz

„Já si osobně myslím, že ten večer byl hezký. Jsem ráda, že se vrátil na scénu svátek hudby,“ předeslala moderátorka a dále uvedla: „Celé mě to mrzí. Všichni tady voláme po svobodě, a když někdo řekne svůj názor, ať je jakýkoli, tak je pranýřován.“

„Nevím, jak se mám jako známá osoba vyjadřovat k politice, očkování, covidu. Člověk má strach něco říct, protože to pak může být proti němu použito,“ posteskla si Partyšová, která připomněla případ mediální kauzy profesora Jana Pirka, kterému na začátku pandemie mnozí vyčítali, že nemoc zlehčoval.

„Já sama důvěřuji lékařům a lidem, kteří rozumějí lidskému tělu. Mrzí mě, že jdeme do konfliktů a pod rouškou svobody se lidé týrají. I pan profesor Pirk byl pranýřovaný za to, co řekl. Stokrát to bylo v médiích omleto. Vyšel z toho velmi zle.“

Televize Nova dala od projevu Karla Janečka ruce pryč. „Četla jsem v médiích, že se televize distancovala od toho, co řekl. Myslím si, že každý pochopil, že to byl názor Karla Janečka. Pojďme chápat názory lidí, pojďme vůči sobě být tolerantnější a laskavější,“ dodala Partyšová na otevření plzeňského salonu Zuzany Lešák Černé. ■