Zip její vnady sotva udržel: Sexbomba Myslivcová předvedla na Fantomovi nadupaný dekolt

Dominika Myslivcová Super.cz

Muzikál Fantom opery ještě neviděla, o to víc se sexbomba Dominika Myslivcová (27) těšila na jeho obnovenou premiéru v divadle GoJa Music Hall. Dokonce si na ni nechala ušít nové šaty. Ovšem na poslední chvíli, a podle toho to také dopadlo. Těsný model její vnady sotva udržel.

"Návrhářka mě měřila před dvěma dny, tak nevím, kde se stala chyba. A když mi je před premiérou přivezla a zapínala mi zip, tak to tedy bylo hodně těsné. Snad mi nepraskne. Skoro nemůžu dýchat," svěřila Super.cz Dominika.

Ta se přišla inspirovat také výkony zpěvaček, protože sama do zpěvu fušuje. "Vím, že zpěvačka tak úplně nejsem, ale je to můj koníček. Chystám i novou písničku," slíbila našim prostřednictvím svým fanoušků, že se mají na co těšit. ■